Son dakika transfer haberi: Beşiktaş dinamosunu arıyor! Lukas Martins, Salih Özcan ve Can Bozdoğan...

Süper Lig'de ilk hafta sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Beşiktaş, lige moralli bir başlangıç yaptı. Son şampiyonda bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.
Beşiktaş'ta öncelik verilen isimlerden biri de Gedson Fernandes'ti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Portekizli futbolcu sergilediği futbolla her kesimin büyük beğenisini kazanmıştı.
Genç yıldız için Galatasaray'la kapışan Beşiktaş'a kötü haber Benfica'dan geldi. A Spor'a konuşan Benfica Başkanı Rui Costa, "Gedson için kimse ile anlaşmadık. Gedson Benfica'dan ayrılmayacak" dedi.