Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş dinamosunu arıyor! Lukas Martins, Salih Özcan ve Can Bozdoğan...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş dinamosunu arıyor! Lukas Martins, Salih Özcan ve Can Bozdoğan...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'e galibiyetle başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya Galatasaray'ın eski yıldızı Gedson Fernandes'i düşünen Kara Kartal'a kötü haber gelmişti. İşte siyah-beyazlıların listesindeki diğer isimler... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:48
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş dinamosunu arıyor! Lukas Martins, Salih Özcan ve Can Bozdoğan...

Süper Lig'de ilk hafta sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Beşiktaş, lige moralli bir başlangıç yaptı. Son şampiyonda bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş dinamosunu arıyor! Lukas Martins, Salih Özcan ve Can Bozdoğan...

Beşiktaş'ta öncelik verilen isimlerden biri de Gedson Fernandes'ti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Portekizli futbolcu sergilediği futbolla her kesimin büyük beğenisini kazanmıştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş dinamosunu arıyor! Lukas Martins, Salih Özcan ve Can Bozdoğan...

Genç yıldız için Galatasaray'la kapışan Beşiktaş'a kötü haber Benfica'dan geldi. A Spor'a konuşan Benfica Başkanı Rui Costa, "Gedson için kimse ile anlaşmadık. Gedson Benfica'dan ayrılmayacak" dedi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş dinamosunu arıyor! Lukas Martins, Salih Özcan ve Can Bozdoğan...

Bu açıklamalar sonrası listesindeki diğer alternatiflere yönelen Beşiktaş'ta, transfer mesaisi devam ediyor. İşte siyah-beyazlıların orta saha adayları...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş dinamosunu arıyor! Lukas Martins, Salih Özcan ve Can Bozdoğan...

FERNANDO LUCAS MARTINS

Son olarak Çin ekibi Beijing Guoan'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Fernando Lucas Martins, Beşiktaş'ın orta saha adaylarından biri... 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak siyah-beyazlı takıma sıcak baktığını söylemişti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş dinamosunu arıyor! Lukas Martins, Salih Özcan ve Can Bozdoğan...

SALİH ÖZCAN

Alman temsilcisi Köln'le 2023'e kadar sözleşmesi bulunan gurbetçi oyuncunun Beşiktaş'a gelme ihtimali az da olsa siyah-beyazlıların 23 yaşındaki genç yetenekle ilgilendiği ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş dinamosunu arıyor! Lukas Martins, Salih Özcan ve Can Bozdoğan...

CAN BOZDOĞAN

Beşiktaş'ın listesinde yer alan bir başka gurbetçi oyuncu da Schalke 04 forması giyen Can Bozdoğan... 20 yaşındaki orta sahanın kulübü ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Siyah-beyazlı takımın adayları arasında yer alan Can Bozdoğan, Sergen Yalçın'ın biraz daha tecrübeli bir ismi talep etmesinden dolayı öncelik değil.

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