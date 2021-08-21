Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Batshuayi'nin ardından Lucas Perez'i de kadrosuna katıyor

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Batshuayi'nin ardından Lucas Perez'i de kadrosuna katıyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'e galibiyetle başlayan Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Kadrosuna Michy Batshuayi'yi katan siyah-beyazlılar, bu kez de İspanyol golcü Lucas Perez'in peşine düştü. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:56
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Batshuayi'nin ardından Lucas Perez'i de kadrosuna katıyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezona Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan siyah-beyazlılar son olarak Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı. İspanyol basını Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Batshuayi'nin ardından Lucas Perez'i de kadrosuna katıyor

İspanyol basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Alaves ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Lucas Perez için devreye girdiği iddia edildi. Haberde Beşiktaş'ın yanı sıra İspanyol golcü için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu yazıldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Batshuayi'nin ardından Lucas Perez'i de kadrosuna katıyor

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan futbolcu şuan kulüpsüz durumda... Geçtiğimiz sezon La Liga'da 28 maça çıkan tecrübeli futbolcu takımına 4 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Batshuayi'nin ardından Lucas Perez'i de kadrosuna katıyor

LUCAS PEREZ KİMDİR?

10 Eylül 1988 tarihinde İspanya'da dünyaya gelen golcü oyuncu, kariyerine Atletico Madrid altyapısında başladı. Dinamo Kiev, PAOK, Deportivo, Arsenal ve West Ham United gibi takımlarda forma giyen başarılı oyuncu son olarak Alaves'te oynamıştı.

SON DAKİKA