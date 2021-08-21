Son dakika spor haberi: Vida'nın menajerinden transfer açıklaması!

Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida'nın temsilcisi Uğur Avadan'dan flaş bir açıklama geldi. Avadan Rus basınına Spartak Moskova transfer iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Uğur Avadan, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Spartak Moskova'dan teklif almadım. Vida, Beşiktaş'ı çok seviyor ve Beşiktaş'ta çok mutlu. Türkiye'yi çok seviyor. Durum bu şekilde." ifadelerini kullandı.





DOMAGOJ VİDA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Vida geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ligde 34 maçta forma giydi ve 5 gol attı. Toplamda tüm kulvarlarda 39 maçta görev alan Hırvat stoper 6 gollük performans sergiledi. Domagoj Vida'nın Beşiktaş'la sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.