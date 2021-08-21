Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Vida'nın menajerinden transfer açıklaması!

Son dakika spor haberi: Vida'nın menajerinden transfer açıklaması!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda merak edilen konulardan biri de Vida'nın takımda kalıp kalmayacağı... Hırvat futbolcunun menajeri Vida'nın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 19:44
Son dakika spor haberi: Vida'nın menajerinden transfer açıklaması!

Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida'nın temsilcisi Uğur Avadan'dan flaş bir açıklama geldi. Avadan Rus basınına Spartak Moskova transfer iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Uğur Avadan, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Spartak Moskova'dan teklif almadım. Vida, Beşiktaş'ı çok seviyor ve Beşiktaş'ta çok mutlu. Türkiye'yi çok seviyor. Durum bu şekilde." ifadelerini kullandı.


DOMAGOJ VİDA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Vida geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ligde 34 maçta forma giydi ve 5 gol attı. Toplamda tüm kulvarlarda 39 maçta görev alan Hırvat stoper 6 gollük performans sergiledi. Domagoj Vida'nın Beşiktaş'la sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

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