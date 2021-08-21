Son dakika spor haberi: Turgay Demir Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı

TURGAY DEMİR - ALEX VE BATSHUAYI Lige sağlam bir başlangıç yapan şampiyon, bugün Gaziantepspor karşısında muhtemelen yeni transferlerinden Alex ve Batshuayi'ye de şans verecek. O nedenle maçın böyle ekstra bir önemi de var. Rizespor karşısında geçen sezon bıraktığı yerden devam eden ve oyunu kontrolünde tutan Kartal, Gaziantep deplasmanında da en iyi bildiği şeyi yaparak takım halinde, toplu hücum, toplu savunma yapacaktır.

Geçen hafta Karagümrük karşısında iyi bir futbol ortaya koyan ve son saniyede mağlup olan Gaziantepspor'un da iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Yani iyi bir maç bizleri bekliyor. Bahtshuayi ne kadar hazır bilmek mümkün değil Alex ise öğrendiğim kadarıyla en azından 45 dakika oynayacak durumda olduğunu söylemiş. Bu bilgi birçok Beşiktaşlıyı heyecanlandıracaktır.