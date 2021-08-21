Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Turgay Demir Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı

Son dakika spor haberi: Turgay Demir Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor'u 3-0 yenen Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, siyah-beyazlıların bu karşılaşma öncesi son durumunu değerlendirirken teknik direktör Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefini açıkladı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 08:45
Son dakika spor haberi: Turgay Demir Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı

TURGAY DEMİR - ALEX VE BATSHUAYI

Lige sağlam bir başlangıç yapan şampiyon, bugün Gaziantepspor karşısında muhtemelen yeni transferlerinden Alex ve Batshuayi'ye de şans verecek. O nedenle maçın böyle ekstra bir önemi de var. Rizespor karşısında geçen sezon bıraktığı yerden devam eden ve oyunu kontrolünde tutan Kartal, Gaziantep deplasmanında da en iyi bildiği şeyi yaparak takım halinde, toplu hücum, toplu savunma yapacaktır.

Son dakika spor haberi: Turgay Demir Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı

Geçen hafta Karagümrük karşısında iyi bir futbol ortaya koyan ve son saniyede mağlup olan Gaziantepspor'un da iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Yani iyi bir maç bizleri bekliyor. Bahtshuayi ne kadar hazır bilmek mümkün değil Alex ise öğrendiğim kadarıyla en azından 45 dakika oynayacak durumda olduğunu söylemiş. Bu bilgi birçok Beşiktaşlıyı heyecanlandıracaktır.

Son dakika spor haberi: Turgay Demir Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı

Şampiyon kadronun iskeletini koruyup nokta atışı transferlerle gücüne güç katan Beşiktaş'ın hedefi gidebildiği kadar kayıpsız gitmek ve Şampiyonlar Ligi maçlarına da yüksek moralle başlamak. Mert Günok'la kalede de daha sıkı bir rekabet başladı, Kaan Ayhan'ın gelmesiyle savunmanın göbeği ve sağı da aynı şekilde kıran kırana bir rekabete sahne olacak. Orta sahada Atiba, Josef, Mehmet Topal, Necip Uysal, Oğuzhan, Alex Teixeira ile her sistemi oynayabilirsiniz. Ön tarafta Ghezzal, N'Koudou, Larin, Kenan Karaman, Güven ve elbette Batshuayi Kartal'ın pençeleri konumundalar.

Son dakika spor haberi: Turgay Demir Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı

Geride kalan sezonu çok daha sınırlı bir kadroyla çifte kupayla kapatan Sergen Yalçın'ın aynı başarıyı tekrarlamanın ötesinde Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkmak gibi bir hedefi olduğunu biliyorum.

Son dakika spor haberi: Turgay Demir Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı

Bu kadronun tüm hedeflerine varacak gücü var. Oluşan aile ortamında keyifle çalışan futbolcular geçen sezon olduğu gibi alın teri akıtarak bize iyi futbol izleteceklerdir. Gaziantep zor deplasman orası kesin lakin bu Beşiktaş'ın da zoru başaracak gücü olduğu tartışılmaz…

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