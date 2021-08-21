Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta stoper transferinde Marcelo ismi ön planda!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta stoper transferinde Marcelo ismi ön planda!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, yeni sezonda da Sergen Yalçın ile kupalara ambargo koymak istiyor. 3 kulvarda yarışacak olan siyah-beyazlılar transfer çalımalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Beşiktaş'ta stoper transferi için gündeme gelen isim ise eski yıldız Marcelo... İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta stoper transferinde Marcelo ismi ön planda!

Beşiktaş stoper transferini bir an önce sonlandırmak istiyor. Siyah beyazlılar, Fransız ekibi Lyon'da kadro dışı kalan eski yıldızı Marcelo Guedes'in peşinde. Kara Kartal, 34 yaşındaki yıldızın bonservisini eline almasını bekliyor. Beşiktaş ondan sonra harekete geçecek ve transferi bitirecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta stoper transferinde Marcelo ismi ön planda!

ÜLKESİNDEN DE İSTEYENLER VAR

Takvim'in haberine göre; Marcelo transferini Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın da çok istediği ve bunun için yönetimle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncuya ülkesinden de talipler var.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta stoper transferinde Marcelo ismi ön planda!

2017'DEN BERİ LYON'DA!

Brezilyalı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. 2017 yılından beri Fransız temsilcisi Lyon'da forma giyen Marcelo'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta stoper transferinde Marcelo ismi ön planda!

TARAFTAR ONU ÇOK SEVİYOR

Marcelo 2016 yılında Beşiktaş'ta forma giymiş ve performansıyla Siyah beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Marcelo, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra da kulübü ziyaret etmişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta stoper transferinde Marcelo ismi ön planda!

8 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

2015-2017 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Marcelo, gösterdiği başarılı performans sonrası 8 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Lyon'a transfer olmuştu.

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