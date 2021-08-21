Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta stoper transferinde Marcelo ismi ön planda!

Beşiktaş stoper transferini bir an önce sonlandırmak istiyor. Siyah beyazlılar, Fransız ekibi Lyon'da kadro dışı kalan eski yıldızı Marcelo Guedes'in peşinde. Kara Kartal, 34 yaşındaki yıldızın bonservisini eline almasını bekliyor. Beşiktaş ondan sonra harekete geçecek ve transferi bitirecek.
ÜLKESİNDEN DE İSTEYENLER VAR
Takvim'in haberine göre; Marcelo transferini Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın da çok istediği ve bunun için yönetimle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncuya ülkesinden de talipler var.
2017'DEN BERİ LYON'DA!
Brezilyalı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. 2017 yılından beri Fransız temsilcisi Lyon'da forma giyen Marcelo'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.