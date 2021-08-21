Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta N'Sakala ambulansla oyunu terk etti

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta N'Sakala ambulansla oyunu terk etti

Son dakika Beşiktaş haberi: Gaziantep Beşiktaş maçının 70. dakikasında Fabrice N'Sakala fenalık geçirdi. Kendisini yere bırakan futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. N'Sakala'nın nefes alış verişinde sorun olmadığı ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 23:22 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 23:47
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta N'Sakala ambulansla oyunu terk etti

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 70. dakikasında N'Sakala rahatsızlık geçirdi. Topsuz alanda kendisini yere bırakan futbolcuya ilk müdahale futbolculardan geldi.

Sağlık ekibinin de müdahalesinin ardından N'Sakala ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre, N'Sakala'nın bilincinin açık olduğu ve nefes alış verişinde sorun olmadığı bildirildi.

OYUN BİR SÜRE DURDURULDU

N'Sakala'nın sakatlığının ardından oyun bir süre durmuştu. Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk, teknik adamlarla yaptığı görüşmenin ardından mücadelenin devam etmesine karar verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

N'Sakala'nın sakatlığının ardından Beşiktaş'tan açıklama geldi. Siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Geçmiş olsun Fabrice N'Sakala..." ifadelerini kullandı.

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