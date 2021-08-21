Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın rakibi Gaziantep FK! İşte Kartal'ın muhtemel 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Siyah-beyazlı takım sezonun ilk maçında evinde Rize'yi 3-0 mağlup ederken, Gazianntep ise deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etmek, ev sahibi ekip ise siftah yapmak istiyor.

DEPLASMANDA KAYBETTİ

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki karşılaşmada da mağlup oldu. 2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

YILDIZLAR ANTEP'TE KADRODA

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belirlendi. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferleri Mert Günok, Batshuayi ve Teixeira kamp kadrosunda yer aldı. Batshuayi'nin ilk 11'de yer alması, Teixeira'nın ise ikinci yarının ilerleyen dakikalarında şans bulması bekleniyor.

GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

GAZiANTEP FK: GÜNAY, OLKOWSKI, ERTUĞRUL, DJILOBODJI, ULAŞ, MENDYL, RECEP, JEFFERSON, FURKAN, KENAN, DICKO

BEŞİKTAŞ: ERSIN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, SALIH, N'KOUDOU, KENAN