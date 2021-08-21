Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan flaş açıklama! Transfer...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan flaş açıklama! Transfer...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ligin 2. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. İyi oynarak şampiyonluğu hak etmek istediklerini belirten Kocadağ, transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:31
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan flaş açıklama! Transfer...

Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı öncesi kentte bulunan Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geldi. Bir restoranda yapılan toplantıya Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu Hakan Daltaban, Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Hüseyin Özkale ve dernek üyeleri katıldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan flaş açıklama! Transfer...

EMRE KOCADAĞ: İYİ OYNAYARAK ŞAMPİYONLUĞU HAK ETMEK İSTİYORUZ

Bu sezon sonunda Beşiktaş'ın iyi bir noktada olacağını vurgulayan Emre Kocadağ, "Gaziantep, her sene olduğu gibi bu senede bizi bağrına bastı. Burada çok güzel dostlarımız var. Buradaki derneğimiz ve civar illerden gelen derneklerimizle bizleri çok güzel ağırladılar. Bugün de derneğimizin organize ettiği kahvaltıda bir araya geldik.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan flaş açıklama! Transfer...

Gaziantep deplasmanı her zaman güzel geçiyor. Biz de Gaziantep'i çok seviyoruz. İnşallah akşam oynanacak karşılaşma da dostluk çerçevesinde olur. İnşallah, bizim kazandığımız bir maç olur ama öncelikle hak edenin kazandığı bir maç olsun. Gönlümüz Beşiktaş'ımızdan yana. Beşiktaş'ın kazanıp buradan 3 puanla ayrılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan flaş açıklama! Transfer...

"1-2 TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Eksik görülen bölgeler olması halinde oralara takviyeler yapabileceklerini belirten Kocadağ, "Bizim öncelikli hedefimiz geçen seneki kadroyu aynı şekilde korumak, bu kadronun üzerine de belli takviyeler yapmaktı. Şimdiye kadar aldığımız yollara baktığımızda istediğimiz takviyeleri de yapmış olduk. İnşallah, hak edenin kazandığı bir sezon olur. Biz de iyi oynayarak şampiyonluğu hak etmek istiyoruz.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan flaş açıklama! Transfer...

Transfer noktasında da belirtiyoruz zaten eksik gördüğümüz bölgeler olursa oralara da takviyeler yapabiliriz. İsimlere girmek doğru değil çünkü devam eden süreçler var. İsim özelinde bir şey söylemeyelim ama 1-2 transfer noktasında çalışıyoruz. Biz saha içinde kalıp, sahaya odaklanmak istiyoruz. Saha dışı olaylarla çok fazla uğraşmayacağız" şeklinde konuştu. Dernek başkanı Hüseyin Özkale de taraftar dernekleri olarak takımlarının hep yanında olacaklarını dile getirdi.

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