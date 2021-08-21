Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan çarpıcı açıklamalar!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yeni transferlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Kocadağ, özellikle Chelsea'den alınan Batshuayi ile ilgili büyük beklentileri olduğunu belirterek, "Bizi skora götürebilecek iyi bir kadromuz var. Üzerine de çok ciddi isimler getirdik. Batshuayi de dünya çapında ses getirmiş, 1 yıl burada çok büyük katkı verebilecek bir oyuncu. Gönlüm 30 golü görmesi" ifadesini kullandı.

YERE SAĞLAM BASIYORUZ

Başarılı yönetici sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezon başı 'Beşiktaş favori' yorumları yapılıyor. Geçen sene diğer takımlara yapılan algı bu sezon Beşiktaş'a yapılıyor. Bizi geride görüyorlardı. Biz transfer şampiyonu değiliz. Ayaklarımız yere sağlam basarak, tevazu içinde, disiplinli ilerleyeceğiz. Beşiktaş, her sene olduğu gibi şampiyonluk hedefiyle yoluna çıktı. Bu sezon sonunda da bir kez daha ipi göğüslemekten başta bir düşüncemiz yok."