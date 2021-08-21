Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Adem Ljajic'e yenge engeli!

Süper Lig'de sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta, Adem Ljajic kadro dışı bırakılmıştı. Siyah beyazlılar, Sırp yıldızı elden çıkartmak istese de aldığı yüksek ücret nedeniyle bu pek mümkün görünmüyordu. Yine de Moskova'dan teklif alan Ljajic'e bu kez de 'kız arkadaş' engeli çıktı.

Spartak Moskova'nın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık teklifinde bulunduğu; Beşiktaş'ın "evet" dediği ancak Ljajic'in kız arkadaşının Moskova'da yaşamak istememesi nedeniyle Sırp yıldızın teklifi geri çevirdiği belirtildi.

