Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:

Batshuayi hazır durumda geldi, Teixeira da hazırlanıyor, Larin de sakatlıktan çıktı. Onları ikinci bölümde oyuna atmayı planlıyoruz, inşallah her şey istediğimiz gibi olur.

Kadro derinliğini kurmaya çalışıyoruz. Bu üç haftalık periyot hem hazırlık süreci hem de oyuncuların birbirini tanıma süreci. Zor bir maç olacağını düşünüyorum, iyi hazırlandık. İyi başladık, inşallah bugün de kayıpsız dönersek mutlu oluruz

Zor bir müsabaka. Gaziantep deplasmanları zordur. Son 2 sezonda burada kaybettik, burada iyi anılarımız yok