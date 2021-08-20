Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan flaş Utku Yuvakuran kararı!

Beşiktaş'ta kaleye Mert Günok takviyesinin yapılmasının ardından Utku Yuvakuran 3. kaleci konumuna düşmüştü.
Beşiktaş'ta kaleye Mert Günok takviyesinin yapılmasının ardından Utku Yuvakuran 3. kaleci konumuna düşmüştü.
A Spor'un haberine göre; Utku Yuvakuran ile Süper Lig'den 2-3 takımın ilgilendiği belirtildi. Beşiktaş yönetimi, potansiyel gördüğü genç kaleciyi Süper Lig'den bir kulübe kiralamak istiyor.
1 AY ÖNCE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesi ilk imzayı Utku'ya attırmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istediği genç eldivene 1 ay önce 3 yıllık imza attırılmıştı.
KUPADA BEŞİKTAŞ'I YARI FİNALE TAŞIDI
Utku Yuvakuran, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon 12 Şubat'ta oynanan Konyaspor maçında penaltılarda yaptığı kurtarışlarla Beşiktaş'ı yarı finale taşımıştı.