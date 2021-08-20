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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan flaş Utku Yuvakuran kararı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona şampiyon gibi başladı. Sahaasında Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla deviren siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları da devam ediyor. Kaleye Mert Günok takviyesinin yapılmasının ardından Utku Yuvakuran'ın kiralık olarak takımdan ayrılacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 18:56
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan flaş Utku Yuvakuran kararı!

Beşiktaş'ta kaleye Mert Günok takviyesinin yapılmasının ardından Utku Yuvakuran 3. kaleci konumuna düşmüştü.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan flaş Utku Yuvakuran kararı!

A Spor'un haberine göre; Utku Yuvakuran ile Süper Lig'den 2-3 takımın ilgilendiği belirtildi. Beşiktaş yönetimi, potansiyel gördüğü genç kaleciyi Süper Lig'den bir kulübe kiralamak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan flaş Utku Yuvakuran kararı!

1 AY ÖNCE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesi ilk imzayı Utku'ya attırmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istediği genç eldivene 1 ay önce 3 yıllık imza attırılmıştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan flaş Utku Yuvakuran kararı!

KUPADA BEŞİKTAŞ'I YARI FİNALE TAŞIDI

Utku Yuvakuran, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon 12 Şubat'ta oynanan Konyaspor maçında penaltılarda yaptığı kurtarışlarla Beşiktaş'ı yarı finale taşımıştı.

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