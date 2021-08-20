Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçlarındaki ilk maç skorları Beşiktaş'ın torba şansını olumsuz etkiledi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne 3'üncü torbadan katılım hakkı elde edebilmesi için Benfica, Shakthar veya Salzburg'dan birinin elenmesi gerekiyor. Kendi evinde PSV'yi 2-1'lik skorla mağlup eden Benfica, ikinci maç için küçük de olsa bir avantaj elde etti.

Beşiktaş'a bir üst torbadan katılım için avantaj getirecek diğer takım olan Monaco ise kendi evinde Shakthar'a 1-0 mağlup oldu. Salzburg ise evinde Brondby'yi 2-1'le geçerek ikinci maça avantajla çıkma şansı elde etti. Rövanş maçlarının sonunda bu üç takımdan birinin elenmesi halinde siyah-beyazlılar Devler Ligi'ne 3'üncü torbadan girecek.