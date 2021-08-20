Batshuayi: Bekle beni Gaziantep

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi, ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu. Antrenman öncesi kameraların karşısına geçen 27 yaşındaki Belçikalı forvet, ilk hedefinin yarın oynanacak olan Gaziantep maçında gol atmak olduğunu söyledi. Yıldız futbolcu, "N'Koudou bana Beşiktaş'tan bahsetmişti. Ben de geçen sezonun maçlarını izledim. Heyecan verici bir sezon olacağını düşünüyorum. İlk hedefim cumartesi günü gol atıp galibiyeti getirmek" dedi.

TARAFTAR İÇİN SABIRSIZIM

"Birçokbüyük takımda oynadım. Beşiktaş da bu kulüpler kadar büyük benim için. Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye karşı oynamak isterim" ifadelerini kullanan siyah-beyazlı futbolcu, "Sergen Yalçın ile konuştum, burada olmamdan dolayı mutlu. Zamanla takıma adapte olacağım ve en iyisini vermeye çalışacağım. Taraftarlarımızın karşısına çıkmak için de oldukça sabırsızım. Onların desteğiyle güzel bir sezon geçireceğime inanıyorum" diye konuştu.

KARİYERİNDE 'ZİRVE' YAPAR

N'Sakala, Batshuayi hakkında La Libre'ye konuştu. N'Sakala, "Chelsea'de aldığı düşük sürelere rağmen Beşiktaş'ta en iyi seviyesine dönebileceğini biliyoruz. O da biliyor. Kariyerinin en iyi dönemine dönmesi için altın bir fırsatı var. İstanbul'da olmak Batshuayi için biçilmiş bir kaftan" dedi. N'sakala, "Ghezzal geçen sezon çok başarılı oldu ve kendisini takım içerisinde çok iyi ifade eti. Ghezzal, Beşiktaş'a gelmeden önce Leicester'da oynayamıyordu ama Beşiktaş'a geldi ve ligin en iyi futbolcusu oldu. Batshuayi de disiplinli ve Chelsea'de daha az oynadığı için niteliklerini kaybetmedi" dedi.

TAKIMA DEĞER KATAR

Batshuayİ'nin değerini biliyorum, onun niteliklerini sorgulamıyorum ve takıma büyük bir değer katabilir. Batshuayi, Boğaz'da kesinlikle şaşırmayacak. Beşiktaş'ta takım içerisinde Batshuayi gibi neşeli karaktere sahip birçok futbolcumuz var.

BASKI ONU KORKUTMAZ

N'Sakala: Türkiye'de futbol duygularla yaşanıyor. Taraftarların sıcak olduğunun ve duygularını en tepede yaşadığının kabul edilmesi gerekiyor. Batshuayi, Beşiktaş'ta yaşayacağı baskının bir benzerini Marsilya'da yaşadı ve dolayısıyla onun için endişelenmiyorum