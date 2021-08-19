Son dakika transfer haberi: Sassuolo Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için bu rakamı istedi

Stoper için Türk olması nedeniyle Kaan Ayhan'ı bir kez daha gündemine alan Beşiktaş yönetimi, Sassuolo'yu köşeye sıkıştırmaya devam ediyor. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Takımın sadece stoper eksiği var. Kaan Ayhan ile görüşmelerimiz sürüyor. Birkaç güne kadar netleşir. Kulübünden haber bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Milliyet'te yer alan haberde ise bu transferin bitmesi halinde orta sahaya bir takviye daha konusunda eli rahatlayacak olan siyah-beyazlılar, İtalyan kulübünün istediği 6 milyon euro civarında bonservis bedelini hem daha da aşağıya çekmek hem de ilk senesini kiralık olmak kaydıyla satın alma opsiyonunu sözleşmeye ekletmek istiyor.

Kaan Ayhan ise transfer konusunda Beşiktaş'a yeşil ışık yakarken, oyuncunun bu tercihinin de, Beşiktaş'ın yaptığı transfer pazarlıklarında etkili olduğu vurgulandı.

Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek. Tecrübeli savunmacı İtalya Serie A ekibinin formasıyla 20 resmi maçta süre aldı. Kaan Ayhan bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Kaan Ayhan, A Milli Takım'dan yana kullandı. Alman pasaportu da bulunan Türk futbolcu A takım düzeyinde Türkiye'yi tercih etti. Kaan Ayhan, A Milli Futbol Takımı'nda 40 resmi maçta süre aldı. Tecrübeli savunmacı bu karşılaşmalarda 4 gol atma başarısı gösterdi.