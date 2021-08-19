Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan flaş hamle! Ljajic'in yerine Bertolacci...

Süper Lig'e Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarında da gaza bastı. Son olarak kadrosuna Belçikalı golcü Batshuayi'yi katan siyah-beyazlılar, orta sahaya çözüm arıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sekiz numara transferi için Elneny, Fernando ve Gedson'la görüşen siyah beyazlılar, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giyen Bertolacci'yi de listesine aldı. İtalya'da Milan, Genoa, Sampdoria ve Roma formaları giyen 30 yaşındaki oyuncuya karşılık kadro dışı bırakılan Adem Ljajic teklif edildi. İstanbul ekibi bu teklifi düşünmek için süre istedi.

ANDREA BERTOLACCI KİMDİR?

11 Ocak 1991 tarihinde Roma'da dünyaya gelen Andrea Bertolacci, kariyerine Roma altyapısında başladı. Sırasıyla Lecce, Genoa, Milan ve Sampdoria kulüplerinde forma giyen İtalyan yıldız, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Fatih Karagümrük'e gelmişti. Merkez orta saha olarak görev yapan Bertolacci, on numara ve ön libero mevkilerinde de oynayabiliyor.