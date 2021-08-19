Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kale Ersin Destanoğlu'na emanet!

Beşiktaş, Başakşehir forması giyen milli kaleci Mert Günok'u renklerine bağladığını duyurmuştu. Bu transferin ardından siyah-beyazlıların kalesini kimin koruyacağı merak konusu oldu.

Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör Sergen Yalçın, Mert Günok transferi sonrasında kalede değişiklik yapmayı düşünmüyor. Tecrübeli teknik adam, Gaziantep deplasmanında yine Ersin Destanoğlu'na kaleyi emanet edecek.

Geride bıraktığımız sezon oynanan maçların büyük çoğunluğunda görev yapan genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.