Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Elneny operasyonu
Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sezona Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan siyah-beyazlılar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Batshuayi’yi kadrosuna katan Beşiktaş’ta sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan haberde Beşiktaş’ın Arsenal forması giyen Mohamed Elneny için devreye girdiği iddia edildi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sezona Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan siyah-beyazlılar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Batshuayi'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Arsenal forması giyen Mohamed Elneny için devreye girdiği iddia edildi.