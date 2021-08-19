Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Ljajic Göztepe’ye

Beşiktaş’ın gözden çıkardığı isimlerden biri olan ve çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürmesi istenen Adem Ljajic’e, Süper Lig’den talip çıktı. Göztepe yönetimi, pazartesi günü Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Sırp orta sahaya talip oldu. Teknik direktör Ünal Karaman’ın da ısrarla istediği tecrübeli futbolcunun menajerine ulaşan kurmaylar, transfer için nabız yokladı.
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı isimlerden biri olan ve çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürmesi istenen Adem Ljajic'e, Süper Lig'den talip çıktı. Göztepe yönetimi, pazartesi günü Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Sırp orta sahaya talip oldu. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da ısrarla istediği tecrübeli futbolcunun menajerine ulaşan kurmaylar, transfer için nabız yokladı.