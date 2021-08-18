Son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan operasyonu! Beşiktaş'tan iki farklı teklif

Beşiktaş'ta orta saha, kanat, forvet, bek transferi derken sıra savunma takviyesine geldi. Michy Batshuayi transferi ile hücum hattını güçlendiren Beşiktaş, defans için arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, birçok isimle görüşüyor. Godin ile yüksek maaşı yüzünden anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, Denswil'i listesinde bulunduruyor. Ancak yabancı sınırı yüzünden sıkıntı çekmek istemeyen yönetim, daha önce de temas kurduğu Kaan Ayhan için yeniden harekete geçti.
ÖNCELİK KİRALAMA
Bonservisi Sassuolo'da bulunan Kaan için kiralama formülü düşünen siyah beyazlılar, milli futbolcu ve İtalyan kulübü ile görüşmelere başladı. Hatta Kaan Ayhan'ı bitme aşamasına getirdi. Beşiktaş, milli futbolcu Kaan ve kulübü Sassuolo ile görüşmelere başladı.
Milli futbolcu, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın ilk isteği Kaan'ı kiralamak, ancak Sassuolo bonservisiyle vermek istiyor. Yönetim de bunun üzerine İtalyan ekibine iki farklı teklif götürdü.