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Son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan operasyonu! Beşiktaş'tan iki farklı teklif

Son dakika transfer haberi... Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş, transfer dönemi sona ermeden savunmaya da bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda listenin ilk sırasına Kaan Ayhan'ı alan siyah-beyazlılar, milli futbolcu için Sassuolo'yla görüşmelere başladı. İşte Beşiktaş'ın İtalyanlara sunduğu o teklif...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Kaan Ayhan operasyonu! İşte o teklif

Beşiktaş'ta orta saha, kanat, forvet, bek transferi derken sıra savunma takviyesine geldi. Michy Batshuayi transferi ile hücum hattını güçlendiren Beşiktaş, defans için arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, birçok isimle görüşüyor. Godin ile yüksek maaşı yüzünden anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, Denswil'i listesinde bulunduruyor. Ancak yabancı sınırı yüzünden sıkıntı çekmek istemeyen yönetim, daha önce de temas kurduğu Kaan Ayhan için yeniden harekete geçti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Kaan Ayhan operasyonu! İşte o teklif

ÖNCELİK KİRALAMA
Bonservisi Sassuolo'da bulunan Kaan için kiralama formülü düşünen siyah beyazlılar, milli futbolcu ve İtalyan kulübü ile görüşmelere başladı. Hatta Kaan Ayhan'ı bitme aşamasına getirdi. Beşiktaş, milli futbolcu Kaan ve kulübü Sassuolo ile görüşmelere başladı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Kaan Ayhan operasyonu! İşte o teklif

Milli futbolcu, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın ilk isteği Kaan'ı kiralamak, ancak Sassuolo bonservisiyle vermek istiyor. Yönetim de bunun üzerine İtalyan ekibine iki farklı teklif götürdü.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Kaan Ayhan operasyonu! İşte o teklif

HAFTA SONU NETLEŞİYOR
Siyah-beyazlılar, Kaan için Sassuolo'ya ilk olarak "Size Adem Ljajic'i bonservisiyle, üzerine de 1.5 milyon euro verelim" önerisini sundu. Beşiktaş yönetimi, bu teklifle ilgili herhangi bir geri dönüş olmaması üzerine hemen ikinci teklifini de yaptı: "Ersin Destanoğlu'nu verelim, siz de bize Kaan + 2 milyon euro verin." Yönetimin yaptığı bu öneriler üzerine İtalyanlar düşünmek için süre isterken, transferin hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

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