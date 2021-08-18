Son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan operasyonu! Beşiktaş'tan iki farklı teklif

HAFTA SONU NETLEŞİYOR

Siyah-beyazlılar, Kaan için Sassuolo'ya ilk olarak "Size Adem Ljajic'i bonservisiyle, üzerine de 1.5 milyon euro verelim" önerisini sundu. Beşiktaş yönetimi, bu teklifle ilgili herhangi bir geri dönüş olmaması üzerine hemen ikinci teklifini de yaptı: "Ersin Destanoğlu'nu verelim, siz de bize Kaan + 2 milyon euro verin." Yönetimin yaptığı bu öneriler üzerine İtalyanlar düşünmek için süre isterken, transferin hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.