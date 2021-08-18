Son dakika transfer haberleri: Fransa'dan flaş iddia! Beşiktaş'tan Marcelo hamlesi

Beşiktaş stoper transferinde Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için yoğunlaşmışken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Footmercato'da yer alan habere göre; Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo'nun sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Görüşmelerin 1-2 gün içinde sonuçlanacağı kaydedilirken tecrübeli stoperin eşinden de flaş bir paylaşım geldi. Tatiane Guedes, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Bir sonraki durağımızı tahmin etmek zor olmamalı" yazdıktan sonra Türkiye'ye geldiği resmi paylaştı.

Beşiktaş'tan 2017'de 7 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'a giden tecrübeli futbolcu, zaman zaman siyah-beyazlı takımın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. İstanbul'da başarılı bir dönem geçiren Sambacı, Fransa'da 167 maça çıkarken 8 gol ve 2 asistlik de skor katkısı verdi.