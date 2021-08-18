Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Mohamed Elneny sürprizi! İşte o plan

Son dakika transfer haberi... Yeni sezona Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyoe. Forvete Batshuayi'yi kiralayan siyah-beyazlıların orta saha için de eski yıldızı Mohamed Elneny'ye kanca attığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
ForveteBatshuayi'yi kiralayan siyahbeyazlıların orta saha için de gözünün İngiltere'de olduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, 2 sezon önce de kiralık olarak forma giyen Arsenalli Mohamed Elneny'nin durumunu yakından takip ediyor. Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibiyle 1 senelik kontratı kalan ve sözleşme uzatmayacak olan Mısırlı yıldızı yeniden kadroya katmayı hedefliyor. Sergen Yalçın daha önce "Keşke gitmese dediğim oyuncu Elneny" ifadelerini kullanmıştı.