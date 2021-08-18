Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Marcelo Guedes, Mohamed Elneny, Lucas Fernando... | BJK haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Marcelo GuedesMohamed ElnenyLucas Fernando... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet ve stoper arayan Beşiktaş'ın gündemine Marcelo Guedes, Mohamed Elneny, Lucas Fernando gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:37
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Marcelo Guedes, Mohamed Elneny, Lucas Fernando... | BJK haberleri

2021-2022 sezonu tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Marcelo Guedes, Mohamed Elneny, Lucas Fernando... | BJK haberleri

MARTIN CACERES

Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Martin Caceres için devrede olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da tamamlayan 34 yaşındaki futbolcu 1 Temmuz 2021 itibariyle serbest kalmıştı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Marcelo Guedes, Mohamed Elneny, Lucas Fernando... | BJK haberleri

MOHAMED ELNENY

Yeni sezon tam 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, orta sahaya yeni bir isim daha düşünüyor. Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden yönetim, eski Beşiktaşlı Elneny için nabız yokluyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Marcelo Guedes, Mohamed Elneny, Lucas Fernando... | BJK haberleri

PABLO MARI

3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, stoper arayışlarını sürdürüyor. Kartal, Arsenal forması giyen Pablo Mari'yi kiralamak için girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Marcelo Guedes, Mohamed Elneny, Lucas Fernando... | BJK haberleri

LUCAS FERNANDO

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden biri olan Lucas Fernando Martins, A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Lucas Fernando, "Şu an boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgisi olursa oldukça istekli bir şekilde oturup konuşmaya hazırım." dedi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Marcelo Guedes, Mohamed Elneny, Lucas Fernando... | BJK haberleri

HAITAM ALEESAMI

Son olarak Rusya'nın Rostov takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Fas asıllı futbolcunun uygun bir bedel karşılığında transfer edilebileceği öğrenildi. Aleesami'nin transferinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Marcelo Guedes, Mohamed Elneny, Lucas Fernando... | BJK haberleri

MARCELO GUEDES

Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo'nun sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Görüşmelerin 1-2 gün içinde sonuçlanacağı kaydedilirken tecrübeli stoperin eşinden de flaş bir paylaşım geldi. Tatiane Guedes, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Bir sonraki durağımızı tahmin etmek zor olmamalı" yazdıktan sonra Türkiye'ye geldiği resmi paylaştı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Marcelo Guedes, Mohamed Elneny, Lucas Fernando... | BJK haberleri

KAAN AYHAN

Siyah-beyazlılar savunmada da en az 1 ismi yerliye çevirmek istiyor. Bu sebeple Sassuolo ile Kaan Ayhan pazarlıkları kıran kırana şekilde devam ediyor. Kaan Ayhan, stoper, sağ bek ve ön libero oynayabiliyor.

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