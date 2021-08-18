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Son dakika: Beşiktaş Michy Batshuayi transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, uzun süren uğraşlar sonucunda İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de bonservisi bulunan dünyaca ünlü golcü Michy Batshuayi transferini resmen açıkladı. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:59 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:02
Son dakika: Beşiktaş Michy Batshuayi transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Chelsea forması giyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi renklerine kattığını resmen açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.


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