Ferro beklemede!

Beşiktaş yönetimi, Kaan'dan istediği sonucu elde edemezse rotasını Benfica forması giyen Francisco Reis Ferrera'ya (Ferro) çevirebilir. Portekiz ekibi, 24 yaşındaki stoperi kiralamak istiyor. Geçtiğimiz sezonun 2'nci yarısını Valencia'da kiralık olarak geçiren Ferrera, alternatif isimler arasında yer alıyor.
Beşiktaşyönetimi, Kaan'dan istediği sonucu elde edemezse rotasını Benfica forması giyen Francisco Reis Ferrera'ya çevirebilir. Portekiz ekibi, 24 yaşındaki stoperi kiralamak istiyor. Geçtiğimiz sezonun 2'nci yarısını Valencia'da kiralık olarak geçiren Ferrera, alternatif isimler arasında yer alıyor.