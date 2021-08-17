Stoper arayan Beşiktaş'a Fransa'dan müjde! Marcelo...

Beşiktaş stoper transferinde Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için yoğunlaşmışken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fransız ekibi Lyon, Beşiktaş'ın eski oyuncularından Marcelo'nun sözleşmesini feshetmek için oyuncuyla görüşmelere başladı.

TEKNİK DİREKTÖRÜ GÖZDEN ÇIKARDI

Ligue 1'in ilk 2 haftasında galibiyet alamayan ve toplam 4 gol yiyen Olympique Lyon'da teknik direktör Peter Bosz'un Brezilyalı oyuncunun performansından ve oyuna yaklaşımından memnun olmadığı ve gönderilmesini talep ettiği kaydedildi.

L'Equipe'in haberine göre, Fransız kulübü 34 yaşındaki futbolcunun kontratını kısa süre içinde feshedecek.



DAHA ÖNCE BİRÇOK KEZ GÜNDEME GELDİ

Beşiktaş'tan 2017'de 7 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'a giden tecrübeli futbolcu, zaman zaman siyah-beyazlı takımın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

İstanbul'da başarılı bir dönem geçiren Sambacı, Fransa'da 167 maça çıkarken 8 gol ve 2 asistlik de skor katkısı verdi.



