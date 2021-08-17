Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Kaan Ayhan hamlesi!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, TFF'nin 8+6 yabancı kuralına uygun şekilde hareket edebilmek için bir satranç ustası gibi planlar yapıyor. Kalede Ersin Destanoğlu'nu oynatan, genç eldivenin transferi halinde de Mert Günok'u renklerine bağlayan siyah-beyazlılar savunmada da en az 1 ismi yerliye çevirmek istiyor. Bu sebeple Sassuolo ile Kaan Ayhan pazarlıkları kıran kırana şekilde devam ediyor.

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Kartal'ın Kaan Ayhan'da ısrar etmesinin iki önemli sebebi var. İlki yerli statüsünde olabilmesi, ikincisi stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında rahat şekilde forma giyebilmesi. Beşiktaş'ta Josef, Teixeira transferinde önemli rol oynadı. N'Koudou, Batshuayi ile görüştü. Taraftarlar şimdi de Kenan Karaman'dan 'kankası' Kaan için ön ayak olmasını istiyor.