Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Can Bozdoğan hamlesi!

Son şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi öncesi kadro derinliğini genişletmek daha da güçlendirmek istiyor. Sabah'ın haberine göre son olarak Michy Batshuayi transferini bitiren Beşiktaş'ta yeni hedef Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan oldu.

KİRALAMA İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Schalke 04'ten 20 yaşındaki genç orta saha Can Bozdoğan'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı. Kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralama üzerine görüşmeler yapılıyor.

Bundesliga'da geçtiğimiz sezon küme düşen Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan'ın sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Can Bozdoğan kimdir?

Bundesliga 2'de Schalke 04 forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Can Bozdoğan, 2,5 milyon Euro güncel piyasa değerine sahip. Orta sahanın ortasında görev yapan 20 yaşındaki futbolcu, 2019 yılında Köln U19 takımından Schalke 04 altyapısına transfer olmuştu. Can, bir sezon sonra ise A takıma yükseldi. Almanya alt yaş milli takımlarında da forma giyen Can Bozdoğan, toplam 18 maçta 4 gol attı.