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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Batshuayi coşkusu!

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş, Chelsea'den kiralık olarak anlaşmaya vardığı Michy Batshuayi'yi İstanbul'a getirdi. 'Batsman’ lakaplı Belçikalı golcünün bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Batshuayi coşkusu!

Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasından sonra forvet için acele etmemişti. En doğru hamleyi yapmak için kılı kırk yaran Beşiktaş yönetimi sonunda turnayı gözünden vurdu. Kartal, Chelsea'de forma şansı kalmayan Michy Batshuayi'ye tam zamanında bir hamle yaptı ve renklerine bağlamayı başardı. Taraftarların da uzun süredir beklediği süper golcü transferi böylece gerçekleşmiş oldu. 'Batsman' lakabıyla tanınan 27 yaşındaki futbolcu bugün sağlık kontrolüne girecek. Ardından da resmi sözleşmeyi imzalayacak.

"G.ANTEP'E YETİŞİR"
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Batshuayi kısa süre içinde gelir" sözlerinin ardından gözler Belçikalı oyuncuya çevrilmişti. Yıldız futbolcunun transferiyle birlikte güçlü ve etkili bir ceza alanı golcüsüne kavuşan Beşiktaş 'eksiksiz' bir takım haline geldi. Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirecek isimlerle kadrosunu donattı. Batshuayi'nin Chelsea'nin 13-0 kazandığı son hazırlık maçında 5 defa ağları sarsmayı da siyah-beyazlıları memnun etti. Belçikalı yıldız hazır şekilde geliyor. Batsman'in Gaziantepspor maçına yetişme ihtimali dahi bulunuyor.

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