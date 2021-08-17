Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın'dan karar! Adem Ljajic, Douglas ve Jeremain Lens...

Süper Lig'de ilk hafta Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Takımdan ayrılacak isimlerin de yavaş yavaş netlik kazandığı siyah beyazlılarda, son olarak Adem Ljajic kadro dışı bırakılmıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Ljajic ile birlikte Douglas ve Lens'i de takımda görmek istemediği belirtildi.

LENS, LJAJIC VE DOUGLAS TAKIM ARIYOR!

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği üç oyuncuya da Süper Lig'den talipler var. Ancak bu isimlerin yıllık ücretlerinin fazlalığı transferin önünü tıkayan en büyük etken.