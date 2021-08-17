Son dakika Beşiktaş haberleri | Yönetimin sabrını ne taşırdı? İşte Adem Ljajic'in kadro dışı kalma nedeni

Beşiktaş'ta yeni sezonda düşünülmeyen Âdem Ljajic kadro dışı bırakıldı. Teknik heyet ve yönetimin gözden çıkardığı Boşnak asıllı yıldızın yıllık 2,5 milyon avroluk ücreti külfet oluşturduğu için kendisine kulüp bulması istendi. İtalya'dan gelen düşük ücretli teklifleri kabul etmeyen Ljajic, takımdan ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi. Yönetim de böyle bir durumda Ljajic'e kadro dışı bırakılacağını söyledi. Bunun üzerine 29 yaşındaki oyuncu düşünmek ve başka kulüplerle görüşmek için üç gün izin istedi. Kriz bu andan itibaren daha da büyüdü.

PROBLEM ADAM

Geçen sezon özel hayatındaki problemler sebebiyle büyük düşüş yaşayan Ljajic, Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ilk on birde oynatılmadığı maçlardan önce ısınma sırasında ellerini cebine koymasıyla tepki toplamıştı.