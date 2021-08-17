Savunmayı çok beğendi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kurmaylarıyla birlikte 3-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının analizini yaptı. Şampiyon çalıştırıcı, Karadeniz ekibinin ceza alanı içinde sadece 9 defa topla buluşma istatistiğini beğendi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kurmaylarıyla birlikte 3-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının analizini yaptı. Şampiyon çalıştırıcı, Karadeniz ekibinin ceza alanı içinde sadece 9 defa topla buluşma istatistiğini beğendi. Takım savunmasının sezonun başında oturmuş olmasını takdir etti. Maç boyunca 72 top kaybının ise kendilerine yakışmadığını kaydetti.