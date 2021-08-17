Alex Teixeira idmanda

Siyah-beyazlı taraftarların uzun süredir beklediği, Josef de Souza'ya her gün "Bize onu getir" dediği Alex Teixeira resmi imzayı atmıştı. Koronavirüs önlemleri sebebiyle Türkiye'ye adım attıktan sonra karantinaya giren Brezilyalı futbol virtüözü dün sahne aldı. 31 yaşındaki süper yıldız takım arkadaşlarıyla tanıştı, ardından idmana başladı. Teixeira yüksek top tekniği, göz alıcı pasları ve mükemmel golleriyle dikkat çekti. Fiziksel bakımdan takım arkadaşlarının gerisinde olsa da açıklarını kapattıktan sonra siyah-beyazlılara ne kadar faydalı olacağının ilk sinyallerini verdi.