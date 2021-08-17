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Alex Teixeira idmanda

31 yaşındaki yıldızın karantinası sona erdi. Büyük futbol üstadı dün Beşiktaş formasıyla ilk antrenmanına çıktı. Topla yaptığı nefes kesici hareketlerle Sergen Yalçın’ı aratmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 06:50
Alex Teixeira idmanda
Siyah-beyazlı taraftarların uzun süredir beklediği, Josef de Souza'ya her gün "Bize onu getir" dediği Alex Teixeira resmi imzayı atmıştı. Koronavirüs önlemleri sebebiyle Türkiye'ye adım attıktan sonra karantinaya giren Brezilyalı futbol virtüözü dün sahne aldı. 31 yaşındaki süper yıldız takım arkadaşlarıyla tanıştı, ardından idmana başladı. Teixeira yüksek top tekniği, göz alıcı pasları ve mükemmel golleriyle dikkat çekti. Fiziksel bakımdan takım arkadaşlarının gerisinde olsa da açıklarını kapattıktan sonra siyah-beyazlılara ne kadar faydalı olacağının ilk sinyallerini verdi.
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