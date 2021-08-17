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Adem Ljajic kadro dışı

Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i kadroda düşünmüyordu. Yabancı kontenjanı sebebiyle Sırp oyuncudan kulüp bulması istenmişti. 29 yaşındaki yıldız takımdan ayrılmayacağını söylemişti. Ljajic teknik karar sonrası kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 06:50
Adem Ljajic kadro dışı
Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i kadroda düşünmüyordu. Yabancı kontenjanı sebebiyle Sırp oyuncudan kulüp bulması istenmişti. 29 yaşındaki yıldız takımdan ayrılmayacağını söylemişti. Ljajic teknik karar sonrası kadro dışı bırakıldı. Tecrübeli orta saha oyuncu çalışmalarını takımdan ayrı şekilde sürdürecek.
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