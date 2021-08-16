Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kaan Ayhan, Salih Özcan, Pablo Mari... | BJK haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kaan Ayhan, Salih Özcan, Pablo Mari... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Kaan Ayhan, Salih Özcan, Pablo Mari gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:53 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:09
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kaan Ayhan, Salih Özcan, Pablo Mari... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kaan Ayhan, Salih Özcan, Pablo Mari... | BJK haberleri

MARTIN CACERES

Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Martin Caceres için devrede olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da tamamlayan 34 yaşındaki futbolcu 1 Temmuz 2021 itibariyle serbest kalmıştı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kaan Ayhan, Salih Özcan, Pablo Mari... | BJK haberleri

JAROME BOATENG

Stopere deneyimli bir isim arayan Beşiktaş, Bayern Münih ile yollarını ayıran ve serbest statüsünde yer alan Jarome Boateng ile ilgileniyor. Boateng biraz fazla bir ücret istese bile Beşiktaş, yıldız isim için şansını deneyecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kaan Ayhan, Salih Özcan, Pablo Mari... | BJK haberleri

PABLO MARI

3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, stoper arayışlarını sürdürüyor. Kartal, Arsenal forması giyen Pablo Mari'yi kiralamak için girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kaan Ayhan, Salih Özcan, Pablo Mari... | BJK haberleri

STEFANO DENSWIL

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki Hollandalı stoper Stefano Denswil için Bologna ile görüşme halinde... Surinam asıllı deneyimli savunmacı, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Club Brugge'de kiralık olarak geçirmişti.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kaan Ayhan, Salih Özcan, Pablo Mari... | BJK haberleri

SALİH ÖZCAN

Transferde hız kesmeyen Beşiktaş, Köln'de kalmaya karar veren Salih Özcan için şartları zorlamaya devam ediyor. Beşiktaş, genç futbolcu ve kulübünü ikna edebilirse Salih Özcan Kartal olabilecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kaan Ayhan, Salih Özcan, Pablo Mari... | BJK haberleri

THOMAS HENRY

italya basını Kara-Kartal'ın, Belçika ekibi Leuven'de oynayan Thomas Henry'nin peşine düştüğünü iddia etti. Habere göre Beşiktaş, 1.91'lik Fransız forvetin transferi için İtalyan Venezia kulübü ile yarışıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kaan Ayhan, Salih Özcan, Pablo Mari... | BJK haberleri

KAAN AYHAN

Beşiktaş, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı isterken, İtalyanlar da Ersin Destanoğlu'nu talep etti. Kıran kırana pazarlıklarda sona gelindi. Siyah-beyazlılar, Ersin'i Çizme'ye gönderip Kaan'ı kadrosuna katacak.

SON DAKİKA