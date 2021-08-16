Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın'ın tatlı derdi!

Lige fırtına gibi başlamasının yanı sıra transferleri de bir bir duyuran ve nokta atışı isimleri kadrosuna kazandıran Beşiktaş'ta şimdi Sergen Yalçın'ı tatlı bir dert bekliyor. O da kadro kurma aşaması...

Geçen sezon elinde yeterli oyuncu bulunmaması nedeniyle zor günler geçiren başarılı hoca, bu yıl ise alternatifli bir ekibe sahip olacak. 2 kupalı şampiyon file bekçisi Ersin Destanoğlu'yla yetinmeyerek bir de Mert Günok'u kadrosuna katan siyah-beyazlılarda ilk çekişme bu bölgede yaşanacak.

Sergen Yalçın'ın belki de en zor seçim yapacağı yer ise orta saha olacak. Mehmet Topal, Salih Uçan ve Alex Teixeira takviyelerinin yapıldığı bölgede Atiba ve Josef'in zaten parmak ısırtan bir performansı bulunuyor. Adem Ljajic de alternafiler arasında yer alıyor. Teixeira'nın kanatlarda da görev yapabilmesi ise N'Koudou ve Larin için forma savaşını zorlaştıracak. Üstelik bu sezon bir de Kenan Karaman faktörü bulunuyor.

Gelmesi beklenen Batshuayi ileri uçta görev yapacak; Teixeira kanat oynarsa Larin de forma için Batshuayi ile kapışacak. Kartal'da şu an için mevkileri garanti olan isimler Vida, Rosier, Ghezzal ve Josef...