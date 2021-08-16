Son dakika Beşiktaş haberleri | Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı!

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor karşısında sahadan 3-0 galip ayrılan siyah beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor. Batshuayi'nin İstanbul'a gelmesini bekleyen Kartal'da flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, Adem Ljajic'i kadro dışı bıraktı. Sırp yıldız çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek.

A Spor'un haberine göre Ljajic'in kadro dışı bırakılma kararı teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayıyla verildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcularımızdan Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda, bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK