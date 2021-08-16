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Son dakika Beşiktaş haberleri | Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı!

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor karşısında sahadan 3-0 galip ayrılan siyah beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor. Batshuayi'nin İstanbul'a gelmesini bekleyen Kartal'da flaş bir gelişme yaşandı. Kartal, Adem Ljajic'i kadro dışı bıraktı. Sırp yıldız çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:18 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:51
Son dakika Beşiktaş haberleri | Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı!

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor karşısında sahadan 3-0 galip ayrılan siyah beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor. Batshuayi'nin İstanbul'a gelmesini bekleyen Kartal'da flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, Adem Ljajic'i kadro dışı bıraktı. Sırp yıldız çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek.

A Spor'un haberine göre Ljajic'in kadro dışı bırakılma kararı teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayıyla verildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcularımızdan Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda, bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

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