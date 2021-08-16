Son dakika Beşiktaş haberleri | N’Sakala durmak bilmiyor
Kartal’ın sempatik isimlerinden N’Sakala, takım izinli olsa da çalışmaya ara vermiyor. Tecrübeli sol bek, dün tesislere giderek bireysel antrenman yapıp form durumunu yükseltti. 31 yaşındaki Kongolu futbolcu bu anları sosyal medyasından da yayınlamayı ihmal etmedi. İdman sırasında çektiği videoyu takipçileri ile paylaştı. (Son dakika Beşiktaş haberleri)
Kartal'ın sempatik isimlerinden N'Sakala, takım izinli olsa da çalışmaya ara vermiyor. Tecrübeli sol bek, dün tesislere giderek bireysel antrenman yapıp form durumunu yükseltti. 31 yaşındaki Kongolu futbolcu bu anları sosyal medyasından da yayınlamayı ihmal etmedi. İdman sırasında çektiği videoyu takipçileri ile paylaştı.