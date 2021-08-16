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Son dakika Beşiktaş haberleri | Kartal kaldığı yerden

Sezona 3-0’lık Rizespor galibiyetiyle müthiş bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bugün devam edecek. Dünü izinli geçiren Beşiktaşlı futbolcular, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yeniden top başı yapıp taktik provalar gerçekleştirecek. (Son dakika Beşiktaş haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberleri | Kartal kaldığı yerden
Sezona 3-0'lık Rizespor galibiyetiyle müthiş bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bugün devam edecek. Dünü izinli geçiren Beşiktaşlı futbolcular, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yeniden top başı yapıp taktik provalar gerçekleştirecek.
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