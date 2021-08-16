Son dakika Beşiktaş haberleri | Kartal kaldığı yerden

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Sezona 3-0’lık Rizespor galibiyetiyle müthiş bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bugün devam edecek. Dünü izinli geçiren Beşiktaşlı futbolcular, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yeniden top başı yapıp taktik provalar gerçekleştirecek. (Son dakika Beşiktaş haberleri)
Sezona 3-0'lık Rizespor galibiyetiyle müthiş bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bugün devam edecek. Dünü izinli geçiren Beşiktaşlı futbolcular, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yeniden top başı yapıp taktik provalar gerçekleştirecek.