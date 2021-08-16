Galatasaray'ı reddetti

Beşiktaş'ın kadrosuna katıp 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaleci Mert Günok konusunda flaş bir detay ortaya çıktı. Mert'in, Beşiktaş'la da görüşmeler yaptığı sırada G.Saray'dan 3 kez teklif aldığı ancak tümünü kibarca geri çevirip siyah beyazlı formayı giymek istediği kaydedildi. Üstelik 32 yaşındaki file bekçisi bunu koz olarak kullanıp fiyat yükseltme çabasında da bulunmadı.

Öte yandan dün hem Başakşehir hem Mert veda mesajları yayınladı. Başakşehir, tecrübeli file bekçisine teşekkür edip başarılar dilerken, Mert de "Her güzel hikayenin bir sonu vardır. Başta Başkanımız ve yönetim olmak üzere, 4 yıl boyunca desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Kalbimde yeriniz her zaman ayrı olacak" ifadesini kullandı.