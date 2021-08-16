Son dakika Beşiktaş haberleri | ‘Daha çok atacağım’
Süper Lig’de sezonun ilk golünü kaydeden Kevin N’Koudou hala bunun sevincini yaşıyor. 26 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun, maçtan bir gün sonra arkadaşları ile yaptığı bir sohbette gelen tebrikler üzerine “Güzel gol attım. O an inanılmaz bir mutluluk yaşadım. Bunu sezon içinde daha çok yaşayacağım” diyerek iddialı konuştuğu belrtildi. (Son dakika Beşiktaş haberleri)
Süper Lig'de sezonun ilk golünü kaydeden Kevin N'Koudou hala bunun sevincini yaşıyor. 26 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun, maçtan bir gün sonra arkadaşları ile yaptığı bir sohbette gelen tebrikler üzerine "Güzel gol attım. O an inanılmaz bir mutluluk yaşadım. Bunu sezon içinde daha çok yaşayacağım" diyerek iddialı konuştuğu belrtildi.