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Beşiktaş'ta transferin 1 numaralı gündemi belli oldu! Emre Kocadağ'dan stoper sözleri...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, yaz transfer sezonunda Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal gibi isimlere imza attıran Kara Kartal, Alex Teixeira, Rachid Ghezzal ve Rosier'in de bonservislerini alarak adeta şov yapmıştı. Bununla beraber siyah beyazlılar, Michy Batshuayi ile de anlaşmaya vardı ve yıldız golcünün kısa süre içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yönetimin transfer stratejisine dair konuşurken, stoper bölgesi için de müjdeyi verdi. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:04
Beşiktaş'ta transferin 1 numaralı gündemi belli oldu! Emre Kocadağ'dan stoper sözleri...

2021-22 sezonunda 3 kulvarda mücadele edecek Beşiktaş'ta, transfer bombaları patlamaya devam edecek. Siyah beyazlı kulübün yöneticisi Emre Kocadağ, Michy Batshuayi transferinin ardından takıma yapılacak yeni takviyelere için konuştu.

Beşiktaş'ta transferin 1 numaralı gündemi belli oldu! Emre Kocadağ'dan stoper sözleri...

Kocadağ, Hürriyet'e yaptığı konuşmada, bir de stoper takviyesi yapacaklarını açıkladı. Siyah beyazlı kulübün yöneticisi, "Orta saha ve forvete önemli futbolcular aldık, şu an tek eksiğimiz stoper kaldı. O işi de bu hafta içinde halledip transferi kapatmayı planlıyoruz." dedi.

Beşiktaş'ta transferin 1 numaralı gündemi belli oldu! Emre Kocadağ'dan stoper sözleri...

Beşiktaş'ın gündemindeki isimler taraftarlarca merak edilirken, stoper listesi şöyle oluştu;

Beşiktaş'ta transferin 1 numaralı gündemi belli oldu! Emre Kocadağ'dan stoper sözleri...

MARTIN CACERES

Beşiktaş'ta transferin 1 numaralı gündemi belli oldu! Emre Kocadağ'dan stoper sözleri...

DAVID LUIZ

Beşiktaş'ta transferin 1 numaralı gündemi belli oldu! Emre Kocadağ'dan stoper sözleri...

DENSWIL

Beşiktaş'ta transferin 1 numaralı gündemi belli oldu! Emre Kocadağ'dan stoper sözleri...

PABLO MARI

Beşiktaş'ta transferin 1 numaralı gündemi belli oldu! Emre Kocadağ'dan stoper sözleri...

KAAN AYHAN

Beşiktaş'ta transferin 1 numaralı gündemi belli oldu! Emre Kocadağ'dan stoper sözleri...

KORTNEY HAUSE

Beşiktaş'ta transferin 1 numaralı gündemi belli oldu! Emre Kocadağ'dan stoper sözleri...

DANIELE RUGANI

Beşiktaş'ta transferin 1 numaralı gündemi belli oldu! Emre Kocadağ'dan stoper sözleri...

MUSTAFI

Beşiktaş'ta transferin 1 numaralı gündemi belli oldu! Emre Kocadağ'dan stoper sözleri...

SAMUEL UMTITI

Beşiktaş'ta transferin 1 numaralı gündemi belli oldu! Emre Kocadağ'dan stoper sözleri...

JEROME BOATENG

Beşiktaş'ta transferin 1 numaralı gündemi belli oldu! Emre Kocadağ'dan stoper sözleri...

DIEGO GODIN

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