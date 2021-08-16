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Beşiktaş'ta Teixeira ve Mert Günok ilk antrenmanlarına çıktı

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla deviren Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Alex Teixeira ve Mert Günok ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 21:57 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 22:00
Beşiktaş'ta Teixeira ve Mert Günok ilk antrenmanlarına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 2'nci haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, 2 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2, minik kale maç ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, antrenmanı üç takım halinde yarım sahada oynanan turnuva maçları sonrası yapılan kondisyon koşuları ile tamamladı.

Siyah-beyazlılarda, yeni transferler Alex Teixeira ile Mert Günok da takımla ilk antrenmanlarına çıktılar.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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