Son dakika Beşiktaş haberleri | Alex Teixeira siftah yapıyor

Kara Kartal’ın flaş transferlerinden Alex Teixeira bugün siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıkacak. Brezilyalı maestro, Türkiye’ye geldikten sonra karantina sürecine girmişti. Bu zamanı tamamlayan sambacı, saat 18.00’de Nevzat Demir Tesisleri’nde krampon bağlayacak. (Son dakika Beşiktaş haberleri)
Kara Kartal'ın flaş transferlerinden Alex Teixeira bugün siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıkacak. Brezilyalı maestro, Türkiye'ye geldikten sonra karantina sürecine girmişti. Bu zamanı tamamlayan sambacı, saat 18.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde krampon bağlayacak.