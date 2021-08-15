Yeniler sınıfı geçti

Beşiktaş'ın yeni transferleri Kenan Karaman ve Salih Uçan, Çaykur Rizespor karşısındaki performanslarıyla beğenildi. Orta sahada oldukça hareketli olan ve özellikle topsuz oyunda da etkili bir görüntü çizen Salih Uçan, 69. dakikada yerini Oğuzhan Özyakup'a bırakırken tribünlerden de alkış aldı. İlk maçında oldukça hareketli bir görüntü ortaya koyan Kenan Karaman da, 8. dakikada N'Koudou'nun attığı golün asistini yaparak, 2021-2022 sezonunun ilk asistine imza attı.
Beşiktaş'ın yeni transferleri Kenan Karaman ve Salih Uçan, Çaykur Rizespor karşısındaki performanslarıyla beğenildi. Orta sahada oldukça hareketli olan ve özellikle topsuz oyunda da etkili bir görüntü çizen Salih Uçan, 69. dakikada yerini Oğuzhan Özyakup'a bırakırken tribünlerden de alkış aldı. İlk maçında oldukça hareketli bir görüntü ortaya koyan Kenan Karaman da, 8. dakikada N'Koudou'nun attığı golün asistini yaparak, 2021-2022 sezonunun ilk asistine imza attı. Kenan da 79. dakikada yerini Güven'e bırakırken, taraftarların sevgi gösterileriyle karşılaştı.