Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan 2 bomba birden! Fernando Martins ve Denswil...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan 2 bomba birden! Fernando Martins ve Denswil...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'e Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Son olarak Alex Teixeira'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar stoper ve ön libero mevkisine takviye yapmak için girişimlerini sıklaştırdı. Beşiktaş, orta sahaya Fernando Martins'i düşünürken, stoper bölgesini ise Stefano Denswil'le güçlendirmek istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan 2 bomba birden! Fernando Martins ve Denswil...

Beşiktaş yaz transfer döneminde sabırlı ve ısrarlı tavrının sonuçlarını bir bir alıyor. Golcü transferinde Chelsea'nin yıldız ismi Batshuayi büyük oranda anlaşan ve İngiliz kulübü ile küçük pürüzleri halletmeye çalışan Beşiktaş ön libero ve stoper için de temaslarını devam ettiriyor. Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlı kurmaylar ön libero için Fernando Martins, stoper için de Stefano Denswil için yoğun bir çaba sarfediyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan 2 bomba birden! Fernando Martins ve Denswil...

FERNANDO DÜNDEN RAZI...

Çin kulübü Beijing Guoan ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına karşın takımdan ayrılmak isteyen Brezilyalı ön libero Fernando Martins için Mircea Lucescu'dan onay alınmıştı. Luce'nin kefil olmasının ardından temaslarını sıklaştıran Beşiktaş, Brezilyalı ön bilero için Çin kulübü ile pazarlık aşamasında. Temasların gün boyu devam ettiği öğerenildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan 2 bomba birden! Fernando Martins ve Denswil...

STOPERDE SON DURAK İTALYA

Stoper mevkisi için ise son durak İtalya Ligi Serie A oldu. Bologna ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan sol ayaklı Hollandalı stoper Stefano Denswil için İtalyan kulübü ile görüşmeler devam ediyor. 28 yaşında ve 1.88 boyundaki Denswil'in piyasa değeri 3.5 milyon Euro olsa da Beşiktaş 2 milyon Euro civarında bir bedelle stoper transferini tamamlamayı hedefliyor.

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