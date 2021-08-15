Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan 2 bomba birden! Fernando Martins ve Denswil...

Beşiktaş yaz transfer döneminde sabırlı ve ısrarlı tavrının sonuçlarını bir bir alıyor. Golcü transferinde Chelsea'nin yıldız ismi Batshuayi büyük oranda anlaşan ve İngiliz kulübü ile küçük pürüzleri halletmeye çalışan Beşiktaş ön libero ve stoper için de temaslarını devam ettiriyor. Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlı kurmaylar ön libero için Fernando Martins, stoper için de Stefano Denswil için yoğun bir çaba sarfediyor.

FERNANDO DÜNDEN RAZI... Çin kulübü Beijing Guoan ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına karşın takımdan ayrılmak isteyen Brezilyalı ön libero Fernando Martins için Mircea Lucescu'dan onay alınmıştı. Luce'nin kefil olmasının ardından temaslarını sıklaştıran Beşiktaş, Brezilyalı ön bilero için Çin kulübü ile pazarlık aşamasında. Temasların gün boyu devam ettiği öğerenildi.