Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta hangi futbolcularla yollar ayrılacak? 4 isim topun ağzında

Beşiktaş'ta kadro güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran siyah-beyazlıların Batshuayi'yi kadroya katabilmesi için bazı futbolcularla yollarını ayırması gerekiyor. Geçtiğimiz sezonu Fatih Karagümrük'te tamamlayan Jeremain Lens için İstanbul takımı yeniden talip oldu. Yeni Malatyaspor'a gideceği konuşulan Douglas için ise her iki takım arasında görüşmeler sürüyor.

ABD'li oyuncu Tyler Boyd sakatlandı. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun TFF listesine bildirilmeyeceği ifade edildi. Beşiktaş'ta şanssız bir sakatlık yaşayan ve sahalardan uzun süre uzak kalacak olan genç yıldız Ajdin Hasic'in sözleşmesinin dondurulması ve yabancı kontenjanında yer açılması hedefleniyor.