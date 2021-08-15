Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Rony Lopes, Levent Mercan, Stefano Denswil... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

LEVENT MERCAN Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı gündemine aldı. Orta sahada oynayan Levent Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.