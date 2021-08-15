Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Mert Günok Beşiktaş'ta!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, kadrosunu büyük ölçüde korurken takımı güçlendirmeye devam ediyor.

Rachid Ghezzal ve Valentine Rosier'i kadrosunda tutmayı başaran siyah beyazlılar, Kenan Karaman, Salih Uçan, Mehmet Topal ve Teixeira'yı da resmen transfer etmişti.

Batshuayi ile de anlaşan Kartal, kaleci transferini de noktaladı. Beşiktaş, Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok'u kadrosuna kattı.

İşte siyah beyazlılardan yapılan o paylaşım;