Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Batshuayi'nin İstanbul'a geliş gününü duyurdu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Batshuayi'nin İstanbul'a geliş gününü duyurdu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin İstanbul'a geleceği gün belli oldu. Detayları Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıkladı. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 11:35
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Batshuayi'nin İstanbul'a geliş gününü duyurdu!

Vincent Aboubakar'ın ayrılığının ardından forvet arayışlarına başlayan siyah-beyazılar, bonservisi Chelsea'de bulunan Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile her konuda anlaştı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Batshuayi transferiyle ilgili Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Batshuayi'nin İstanbul'a geliş gününü duyurdu!

Belçikalı futbolcudan önce görüştükleri Diego Costa'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiklerini belirten Yalçın, "Diego Costa iyi golcü ama fiyatı yüksek. gelseydi takım içindeki dengeleri bozardı. Bu yüzden transferini veto ettim" dedi. Batshuayi'nin Belçika'da oynadığı günlerden beri takip ettiği bir oyuncu olduğunu ifade eden Yalçın, şunları söyledi:

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Batshuayi'nin İstanbul'a geliş gününü duyurdu!

"LARIN İLE MÜKEMMEL İKİLİ OLACAKLAR"

Batshuayi, dikine giden ve rakip defansı kolay geçebilen bir oyuncu. Forvette Larin ile mükemmel bir ikili olacaklarına inanıyorum. Farklı özelliklere sahip ve birbirlerini tamamlayacak nitelikte oyuncular. Batshuayi çarşamba günü İstanbul'a gelecek. Devamlılığı olan oyuncularla işim daha kolay oluyor. Bu bakımdan Batshuayi üçüncü bölgede işimizi çok rahatlatacak.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Batshuayi'nin İstanbul'a geliş gününü duyurdu!

"STOPER, MERKEZ ORTA SAHA VE FORVETE İHTİYACIMIZ VAR"

Sergen Yalçın, Süper Lig'den çok UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedeflediğini de belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

Stoper, merkez orta saha ve forvette takviyeye ihtiyacımız var. Forvet sorununu Batshuayi ile çözdük. Şimdi defansı düşünüyorum. göbekte Vida çok iyi ama kenarları daha çok güçlendirmemiz lazım. çok iyi bir stoper almamız şart. Yöneticilerimiz Diego Godin için çok uğraştı ama eşi Türkiye'ye gelmek istemedi. Bu mevki için çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Umuyorum ki gelecek hafta içinde aradığımız stoperi bulacağız.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Batshuayi'nin İstanbul'a geliş gününü duyurdu!

KİRALIK OLARAK GELECEK

Beşiktaş, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin 1 yıllığına kiralanması konusunda Chelsea ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, kiralama bedeli olarak İngiliz kulübüne 2.4 milyon euro ödeyecek. Demokratik Kongo asıllı 27 yaşındaki futbolcu, 1.85 metre boyunda.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın Batshuayi'nin İstanbul'a geliş gününü duyurdu!

Michy Batshuayi için Marsilya 6, Chelsea 39, Dortmund 1.5, Valencia 3 ve Cyrstal Palace 1.15 milyon euro kira veya bonservis bedeli ödedi. 5 kulübün ödediği toplam ücretler 50.65 milyon euro'ya ulaştı.

SON DAKİKA